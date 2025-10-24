Política
24 oct 2025 , 12:20

481 373 ecuatorianos están habilitados para votar en el exterior en la consulta popular y referéndum 2025

Los compatriotas deberán acudir a su junta receptora del voto con cédula de identidad, pasaporte o ID consular.

   
  • 481 373 ecuatorianos están habilitados para votar en el exterior en la consulta popular y referéndum 2025
    Imagen referencial para graficar un proceso electoral.( CNE )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

481 373 ecuatorianos están habilitados para votar presencialmente en el exterior en la venidera consulta popular y referéndum 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) facilitará la votación presencial en las 99 zonas electorales el próximo domingo, 16 de noviembre de 2025, de 09:00 a 19:00.

LEA: A días que inicie la campaña se delinean estrategias de los movimientos políticos a favor y en contra

El sufragio se desarrollará en las tres circunscripciones del exterior, de la siguiente manera:

  • Europa, Oceanía y Asia: 280 625 electores
  • Canadá y Estados Unidos: 164 395 electores
  • Latinoamérica, el Caribe y África: 36 353 electores

    • LEA: Consulta popular y referéndum: las organizaciones políticas recibirán USD 209 mil para promoción del sí o no

    Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas portando su cédula de identidad, pasaporte o ID consular, vigentes o caducados.

    El CNE tiene registradas cuatro preguntas, tres de referéndum y una de consulta popular, como se detalla a continuación:

  • Instalación de bases militares extranjeras (referéndum)
  • Eliminar el presupuesto estatal para organizaciones políticas (referéndum)
  • Reducción del número de asambleístas (referéndum)
  • Instalación de una Asamblea Constituyente (Asamblea Constituyente)
    • Temas
    ecuatorianos en el exterior
    consulta popular
    referéndum
    Consulta Popular 2025
    Referendum 2025
    CNE
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas