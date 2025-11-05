Referéndum y consulta popular 2025: La prohibición de tomar fotos al momento de votar se mantiene

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene la prohibición para los electores de tomar fotografías a sus votos en los comicios por referéndum y consulta popular 2025, es decir, no por llevar o portar el celular en un recinto.

La medida fue tomada con base en un documento de inteligencia policial que señala que, en los comicios de primera vuelta en las elecciones presidenciales del domingo 13 de abril de 2025, ciudadanos fueron extorsionados para que voten por determinado candidato.

LEA: Kristi Noem, secretaria de seguridad de Estados Unidos, visitará potenciales bases militares en Ecuador

De acuerdo con Diana Atamaint, presidenta del CNE, incumplir con esta disposición será considerada una infracción electoral muy grave, que puede ser multada con un monto desde los USD 9 870 hasta USD 32 900, es decir, de 21 a 70 salarios básicos unificados.

Sin embargo, en una sentencia de la Corte Constitucional, el organismo estableció que las multas deben responder al principio de proporcionalidad.

Por ello, si un ciudadano acude con su celular a la junta receptora del voto, escuchará por parte del segundo vocal, que no está permitido tomar fotos de su dispositivo móvil ni usar su teléfono mientras se encuentra en el biombo de sufragio.

De acuerdo al ejemplo práctico realizado por el CNE, el votante no tendrá que entregar su celular a los miembros de la mesa electoral. Solo deberá no usar su teléfono al votar.

Los miembros de juntas receptoras de voto deberán vigilar si el ciudadano hace caso a la disposición. En el caso de que no lo haga, el secretario de la mesa llenará una notificación de infracción con los datos que constan en el padrón electoral.

Una copia se entregará tanto al ciudadano y al coordinador de mesa. Este coordinador, a su vez, llevará la notificación a la Delegación Provincial Electoral.

LEA: El Gobierno de Noboa rechaza las acusaciones de Nicolás Maduro sobre que Ecuador es ruta del narcotráfico

Los ciudadanos podrán usar sus celulares en el recinto electoral una vez que le entreguen su certificado de votación y les devuelvan su cédula.

La prohibición de tomar fotos a la papeleta durante el sufragio fue avalada, después que este 3 de abril la Corte Constitucional difundiera que no considera ilegal la resolución adoptada por el CNE.