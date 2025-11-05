El Gobierno de Noboa rechaza las acusaciones de Nicolás Maduro sobre que Ecuador es ruta del narcotráfico

La Cancillería ecuatoriana tildó de falsas e infundadas las declaraciones de Nicolás Maduro, quien señaló que <b>toda la droga</b> que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia <b>sale por Ecuador</b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/noboa-estado-excepcion-cinco-provincias-tres-municipios-violencia-NF10375338 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-ecuador-tercer-pais-intervencion-drogas-GF10374266 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>