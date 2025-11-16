Consulta Popular: Cómo ver los resultados en tiempo real

Más de 13,9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó a la ciudadanía las opciones oficiales para acceder a los resultados en tiempo real durante la jornada de votación.

El CNE informó que, para consultar el lugar de votación, revisar los resultados preliminares y obtener información actualizada del proceso electoral, es indispensable descargar o actualizar la CNE APP, disponible de manera gratuita en las tiendas virtuales App Store y Google Play. Solo la versión actualizada del aplicativo permitirá visualizar correctamente los datos oficiales.

A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán seguir el avance del escrutinio conforme se vayan procesando las actas, con cifras que se actualizarán automáticamente.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló recientemente que los primeros resultados podrían empezar a visualizarse en las pantallas a partir de las 19:00, hora en la que también se espera el inicio del flujo de datos públicos.

Además de la aplicación móvil, el CNE mantendrá habilitados sus canales oficiales en línea para brindar información sobre el desarrollo de la jornada. La institución reiteró a la ciudadanía que evite informarse por medios no verificados, con el fin de prevenir la circulación de datos falsos o incompletos.

Además en la aplicación también puede consultar el lugar de votación y encontrará información sobre la capacitación para los Miembros de la Juntas Receptoras de Voto (MJRV).