Diana Atamaint: "no hay tinta mágica" en papeletas del referéndum y consulta popular del 2025

La <b>presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/diana-atamaint>Diana Atamaint</a></b>, aseguró que en el material electoral del referéndum que se celebra en este domingo <b>no existen tintas mágicas ni tintas</b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-referendum-ecuador-16-noviembre-2025-JH10425268></a></b> <b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/consulta-popular-referendum-2025-clima-ecuador-durante-comicios-BH10428393></a></b> <b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/pipo-chavarra-maximo-lider-los-lobos-detenido-espana-NH10428360></a></b> <b></b>