Alias Pipo, máximo líder de Los Lobos, detenido en España

John Reimberg, ministro del Interior, informó que, tras fingir su muerte, el delincuente utilizó nacionalidades de Venezuela y Colombia para evadir la justicia.

   
    En 2021, la familia de Chavarría lo reportó como fallecido en medio de la pandemia del COVID-19.( Ecuavisa )
Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, uno de los delincuentes más buscados de la región y el máximo líder del grupo delincuencial Los Lobos, fue detenido en España. La captura se concretó el domingo, 16 de noviembre, según lo informó el presidente Daniel Noboa, en su cuenta de X.

En la publicación, el mandatario recordó que alias Pipo fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador. También lo responsabilizó de controlar operaciones de minería ilegal a escala nacional y manejar rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación.

Revise: ¿Cómo alias Pipo, el cabecilla de Los Lobos, desapareció del mapa criminal?

Quote

"Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos", informó Noboa.

El presidente reconoció y agradeció el trabajo conjunto de la Policía de Ecuador y España, que permitió la captura. "Unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno", escribió el mandatario y agregó que para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad.

Pipo Chavarra utilizó nacionalidades de Venezuela y Colombia

John Reimberg, ministro del Interior, informó sobre la captura desde España, hasta donde se trasladó para aportar en la operación.

El alto funcionario ecuatoriano detalló que Pipo Chavarría fingió su muerte en 2021 y luego sacó una nueva identidad en Venezuela. Posteriormente, obtuvo un pasaporte Colombiano con el que viajó en 2022 a España para evadir la ley y trasladar su base de operaciones a Europa.

Le puede interesar: Red extorsiva de alias Negro Tulio fue desmantelada en Durán

Reimberg también enfatizó en que Chavarría Barré dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos.

La identidad venezolana es usada por criminales

Al igual que alias Pipo Chavarra, Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, cabecilla principal de la banda Los Tiguerones, utilizó la nacionalidad venezolana para evadir a la justicia.

Él también fue capturado en España, donde permanece desde octubre de 2024 a la espera de su extradición. Las autoridades de ese país dieron luz verde a su traslado, siempre y cuando Ecuador dé garantías de sus cárceles. Esta es la segunda vez que aprueban un proceso de extradición en contra de alias Negro Willy, pues en mayo de 2025 abordaron la acusación que pesa contra él por delincuencia organizada.

La nacionalidad venezolana es utilizada por criminales, ya que los ciudadanos de ese país no necesitan visa para entrar a España para estancias cortas, de hasta 90 días. Pero sí deben cumplir con requisitos obligatorios de viaje, como tener pasaporte vigente, un boleto de ida y vuelta, prueba de alojamiento, medios económicos suficientes y un seguro médico de viaje.

Así desapareció alias Pipo

Chavarría Barré estuvo preso entre 2011 y 2018 en reclusorios de Guayaquil y Cuenca por delitos de robo y extorsión. Hace seis años se acogió a la prelibertad y salió de la cárcel.

El Gobierno de EE.UU. reconoce a Pipo como la persona que ordenó los asesinatos de los narcotraficantes Leandro Norero y Samir Maestre para hacerse con el control de sus rutas para enviar droga al extranjero. Asimismo, la banda liderada por Pipo está acusada de orquestar el asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

En 2021, la familia de Chavarría lo reportó como fallecido en medio de la pandemia del COVID-19. Así desapareció del mapa criminal. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas dudaban de su muerte y continúan indagando su paradero.

Revise: Alias Pipo, cabecilla de Los Lobos, sigue vivo en Europa, señaló Mayra Salazar en chats

En 2024, tras las revelaciones del caso Metástasis, Mayra Salazar, una de las 52 procesadas, señaló que Norero fue quien ayudó a Chavarría a fingir su muerte. El primero había hecho lo mismo en 2020.

Según un informe de la Policía Nacional que evaluó el avance del narcotráfico entre 2019 y 2022, alias Pipo también era conocido como Tuerto y perteneció a Los Choneros.

Cuando el cabecilla de esa banda, Jorge Luis Zambrano (alias Rasquiña), fue asesinado en Manta en 2020, la banda se fragmentó, surgieron Los Lobos y Chavarría ascendió.

De acuerdo a Mayra Salazar, Los Lobos eran financiados por Norero.

