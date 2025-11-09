Política
09 nov 2025 , 14:14

El CNE realizó un simulacro de cara a la consulta popular y referéndum 2025

Los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse, en una consulta popular, sobre la eventual instalación de una Asamblea Constituyente

   
    Simulación del proceso electoral.( CNE )
EFE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió este domingo 9 de noviembre un simulacro de la consulta popular y referéndum 2025 que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en los que, entre otras cosas, se preguntará sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El ejercicio se realizó en las 24 provincias del país con miles de policías, militares y servidores electorales, informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien destacó la articulación interinstitucional en todo el proceso.

"Este ejercicio práctico es, en esencia, un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular", indicó.

En esta actividad se validó la efectividad de los planes de contingencia con respecto a posibles eventos adversos y se puso a prueba el "100 % de los aspectos técnicos y operativos, así como el procesamiento de la totalidad de las actas", anotó el CNE, que ha registrado a más de 825 observadores nacionales e internacionales para el proceso electoral.

Temas
consulta popular
referéndum
simulacro
Consulta Popular 2025
Referendum 2025
CNE
Quito
Noticias
