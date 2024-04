Es una campaña atípica, empezó el pasado 7 de abril y a tres días de concluir, pasa desapercibida.

Las once organizaciones políticas y sociales que se inscribieron para promover el Sí o el No a las once preguntas planteadas para la consulta popular y el referéndum, hacen pocas actividades.

De hecho, solo el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), pese a que no tiene personería jurídica, ha estado visitando cantones y barrios para motivar el voto.

En los recorridos, en los que hay poca militancia, participan asambleístas y dirigentes que exponen el contenido de las preguntas y piden votar por el Sí, mientras también recogen firmas para inscribir al partido.

El fin de semana, por ejemplo, la legisladora Valentina Centeno, estuvo en algunos balnearios de la provincia de Santa Elena. El asambleísta Jonathan Parra en Samborondón, y en Daule la parlamentaria Lucía Jaramillo, junto a su hermana Paola, quien es dirigente del Guayas.

Eso se suma a la vocería del presidente Daniel Noboa, quien aprovecha las actividades en territorio que ahora ocupan gran parte de su agenda, para referirse a la cita en las urnas.