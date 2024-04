Las preguntas no tendrán números, sino letras, desde la A hasta la K, y están dividas primero en el bloque de referéndum y luego en las de consulta.

Por último, no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales.

La extradición se concederá por los jueces establecidos en la Ley, a solicitud de autoridad competente, por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes.

Esta pregunta busca que ahora la extradición sí sea factible "de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y, en lo no regulado en aquellos, por la Ley".

Es uno de los temas controversiales en estas votaciones. La Constitución en su artículo 422 señala, en término generales, que Ecuador no puede ser llamado a cortes internacionales de arbitraje por empresas extranjeras en caso de que haya discordancias en contratos o inversiones, salvo en casos con otros países o en temas relacionados con la deuda externa.

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

El segundo tema álgido dentro de las preguntas. La Constitución en su artículo 327 prohíbe el trabajo por horas y lo califica de precarización laboral.

Según el Gobierno, el país necesita una "flexibilización laboral" dado el incremento del desempleo y resaltan que "no hay peor precarización que la de no tener trabajo". En este sentido, la reforma plantea que el trabajo por horas y la contratación a plazo fijo no serán consideradas como precarización laboral.

El trabajo por horas se podrá celebrar por primera vez entre un empleador y un trabajador, sin afectar los derechos laborales adquiridos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó que el valor del trabajo por hora oscila entre los USD 3 y puede llegar hasta los USD 8 si se trabaja los sábados y domingos. Desde los gremios laborales cuestionan que no se garantizan derechos como la seguridad social o vacaciones.

En cuanto al contrato a plazo fijo, este estipula un tiempo límite de trabajo para determinada actividad. Ya existía, pero fue eliminado en abril de 2025 en el gobierno de Rafael Correa. Actualmente, existe el contrato indefinido, luego de que el empleado pasa una prueba de tres meses.

LEA: Consulta popular 2024 | Así puede justificar su inasistencia a las votaciones si salió de viaje