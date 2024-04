La obligatoriedad de la asistencia también aplica para aquellas personas que hayan sido nombradas como miembro de la Junta Receptora del Voto . La sanción si no se presentan es de USD 69 .

En Ecuador, el sufragio es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 65 años, por lo que quienes no cumplan con este deber, deberán cancelar una multa correspondiente al 10 % del Salario Básico Unificado; es decir, USD 46 .

Quienes en el día de las elecciones, se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional, no incurrirán en una falta ni deberán cancelar la multa.

No obstante, aún deberán obtener su certificado o papeleta de votación, pues es un documento habilitante para varios trámites. Para ello, es necesario acudir de forma presencial a cualquiera de las 24 Delegaciones Provinciales del CNE a escala nacional.

Una vez ahí deberá llenar y presentar un formulario para justificar su inasistencia. Y, en caso de haber salido o llegado al país, tendrá que acompañar el documento con copias de su pasaporte y su cédula de identidad. Con ello deberá demostrar las fechas de entrada y salida del país.

Quienes no tengan pasaporte, o no lo hayan usado para ese viaje, deberán presentar un certificado migratorio original.

Recuerde que, si por alguna razón no puede acercarse a su recinto electoral para sufragar, puede ir al más cercano y pedir un certificado de presentación. Este documento no libera del pago de la multa por no presentarse a votar. Solo permite realizar trámites en los siguientes 60 días.