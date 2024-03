Entre las organizaciones que van por el No, todas coinciden en la pregunta E, es decir, seis consideran que el trabajo por horas no es la opción adecuada para enfrentar el problema del desempleo.

Cuatro apoyarán abiertamente el Sí, una respaldará el Sí en nueve preguntas y el No en dos, tres van por el No en preguntas específicas y una se opone a todas las propuestas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la calificación de 10 organizaciones sociales y políticas para realizar campaña a favor del Sí y el No en la consulta popular y referéndum, del 7 al 18 de abril de 2024.

Para la analista política, Camila Ulloa, el tema lleva demasiado tiempo en debate , es decir, los argumentos están arraigados en ciertos sectores sociales que no cambiarán de opinión a pesar de que la propuesta venga de nuevos personajes.

A pesar de que en ese momento Lasso tenía buenos niveles de popularidad, las organizaciones de izquierda no dudaron en alertar que llamarían a movilizaciones si es que la ley llegaba a concretarse en la Asamblea Nacional .

Cuando el expresidente Guillermo Lasso presentó el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades , que el Legislativo no dio paso por abordar varios temas en una sola propuesta, ya se dio cabida al debate de nuevas modalidades de empleo.

Los movimientos y partidos políticos que se registraron por el No, así como los gremios sindicalistas de educadores y trabajadores , se han opuesto al trabajo por horas históricamente.

El correísmo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no se inscribieron para la campaña electoral de la consulta popular, por lo que no podrán participar activamente ni podrán utilizar fondos del Estado. Sin embargo, sus representantes han sido claros en que no avalan la propuesta de Noboa, en específico del trabajo por horas.

En el caso de la Revolución Ciudadana (RC), han mantenido una alianza legislativa en el Parlamento; sin embargo, según Ulloa, hay expectativa de cuánto más pueda durar si ya comienza el ambiente preelectoral, con miras a las elecciones generales de 2025 para escoger al próximo Presidente de la República, donde cada movimiento político remará para sus intereses.

Todavía no han definido una postura clara respecto a la consulta, sin embargo, cuando los asambleístas son consultados, a la única pregunta que expresan abiertamente el rechazo es justamente a la E.

La RC es la primera fuerza política de Ecuador, como movimiento, eso demostraron los resultados de 2023, cuando consiguieron más de 50 curules en la Asamblea y su candidata pasó a segunda vuelta.

Por otro lado, está la Conaie, organización que resolvió oponerse a la consulta, aunque no formalmente. Su líder es precandidato presidencial.

Para la RC y la Conaie, medirse frente a la popularidad del presidente Daniel Noboa es riesgo. La analista Ulloa cita encuestas en las que el Mandatario mantiene más de 70 puntos de aprobación.

Eso significa que si abanderan el No en la consulta popular, se arriesgan a quedar como perdedores en las elecciones de antesala del 2025.

Sin embargo, dependerá de Noboa y su habilidad política para que las distintas voces que se activan en esta pregunta no le perjudiquen en los resultados ni trasladen el malestar a las demás consultas.