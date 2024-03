Hay productos que gravan el impuesto y otros, la mayoría de la canasta básica, que no. Sin embargo, al subir insumos como la gasolina, surge la preocupación de que se vean afectados.

Por otro lado, hay alimentos que aunque no pagan el Impuesto al Valor Agregado , sí podrían subir de precio por el incremento del transporte, fertilizantes, pesticidas, empaques o simplemente por especulación. Unos ejemplos son: arroz, queso, embutidos, pollo, carne, harina, huevos, leche, avena, aceite, frutas, verduras, legumbres, granos, papas, entre otros.

Es decir, si un camión pequeño con capacidad de dos toneladas, cubre la ruta Tulcán-Quito transportando papa, actualmente los 12 galones de diesel que consume le cuestan USD 21, incluido el IVA al 12 %; con el aumento pagará USD 21,56.

Esos 56 centavos se dividirán para los 20 quintales y prácticamente quedarán diluidos.

Sin embargo, los costos se aumentan cuando se trata de productos que atraviesan mayores distancias o al sumar los valores de fumigación.

Estos costos de acuerdo a la Federación Nacional de Transporte de Carga no podrán asumirse. Por eso, tratarán de negociar con clientes y proveedores para que refleje la realidad de los costos y no trasladarlo directo al consumidor final, pero aun así tienen que definir si es que suben o no las tarifas de los fletes.