El alza del IVA al 15% también afectará a los transportistas

La nueva medida económica del alza del IVA propuesta por el presidente Daniel Noboa hace que incrementen el precio de algunos insumos para los transportes de carga. Entre estos están lubricantes, repuestos, baterías y llantas.

Estos costos de acuerdo a la Federación Nacional de Transporte de Carga no podrán asumirse. Por eso, tratarán de negociar con clientes y proveedores para que refleje la realidad de los costos y no trasladarlo directo al consumidor final, pero aun así tienen que definir si es que suben o no las tarifas de los fletes. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado, expresó que la subida de costos no la plantearan sin ningún sustento.

Al año el sector de los camiones de carga mueve al rededor de USD 4 mil millones. Además, desde el aumento del IVA los transportistas recalcan que afectará el 70% de la estructura de costos.

A lo que se ha planteado que cada sector que se vea impactado por esta medida debe realizar una nueva planificación anual para evaluar las opciones que tienen y no dejar el alza del precio de los viajes como alternativa principal.

Hasta el momento, el segmento más afectado por el IVA al 15% será el del transporte de alimentos y refrigerados, que a pesar de la situación aún siguen en busca de posibles soluciones sin hacer que los consumidores afronten un costo adicional.

