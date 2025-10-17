En la Comisión de Fiscalización se aprobó el informe sobre presuntas irregularidades de los operadores de justicia

Con seis votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la investigación sobre la cadena de seguridad y justicia del Estado.

Esto, respecto a las presuntas irregularidades de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno, se informó en el Parlamento. El reporte recomienda impulsar una plataforma única de inteligencia de seguridad, que incorpore datos -en tiempo real-, sobre aprehensiones, partes policiales, medidas cautelares, sumarios disciplinarios y auditorías patrimoniales para garantizar una adecuada administración de justicia.

La impunidad ocasionada por decisiones judiciales cuestionables como el otorgamiento de medidas sustitutivas a detenidos por delitos graves, incluso en casos de reincidencia o flagrancia, evidencia una descoordinación entre la labor policial-militar con una respuesta inadecuada del sistema judicial, lo cual debilita los esfuerzos estatales en el contexto del conflicto armado interno.

