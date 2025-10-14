Política
14 oct 2025 , 11:59

ADN quiere que autoridades de cinco provincias informen cómo contienen el paro nacional

La bancada de Gobierno busca que alcaldes y prefectos, entre ellos Pabel Muñoz y Paola Pabón, informen sobre medidas para contener el paro.

   
  • ADN quiere que autoridades de cinco provincias informen cómo contienen el paro nacional
    Una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.( Asamblea )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La bancada de ADN logró incluir en el orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional de este martes 14 de dos puntos concernientes al paro nacional.

ADN pudo agregar estos puntos gracias a los votos de sus aliados. El correísmo votó en contra y el Partido Social Cristiano (PSC) se abstuvo.

Andrés Castillo propuso una resolución para exhortar al Consejo Metropolitano de Quito dé estricto seguimiento a protocolos de protección ante actos de violencia en vías de acceso o daño contra la infraestructura pública en la capital. Cabe recalcar que el Cabildo tiene mayoría afín al correísmo.

LEA: Minuto a minuto de la intervención del convoy de la fuerza pública en Otavalo

Mientras que Nataly Morillo mocionó un proyecto de resolución para exhortar a alcaldes y prefectos de Pichincha, Imbabura, Cañar, Carchi y Chimborazo para que informen sobre medidas, planes y protocolos para garantizar movilidad, seguridad y el normal flujo. Esto alcanza al alcalde Pabel Muñoz y la prefecta Paola Pabón.

Estos puntos se tratarán en las próximas horas conforme avance la sesión.

Los exhortos que hace la Asamblea no tienen mayor incidencia, pues son simples sugerencias que pueden acogerse o no.

Este 14 de octubre, Ecuador cumple 23 días de paro nacional convocado por la Conaie con motivo de la eliminación del subsidio al diésel. El foco de las protestas se encuentra en Otavalo, donde policías y manifestantes registran fuertes enfrentamientos.

LEA: La tensión entre el Gobierno y la prensa se incrementó durante el paro nacional

Temas
Asamblea Nacional
paro nacional
Concejo Metropolitano de Quito
exhorto
alcaldes
prefectos
bancada ADN
resoluciones
Noticias
Recomendadas