Cecilia Velasque, asambleísta de Pachakutik: "he sido víctima de de ataques del señor Leonidas Iza"

Entiendo que los compañeros de la lista B, tanto el procurador como una de mis compañeras, presentaron la impugnación de acuerdo al calendario electoral. Se basan en tres aspectos fundamentales. Uno es la alteración de los padrones. Dos por la invasión de uno de los dirigentes al recinto electoral con algunos seguidores. La tercera es la suspensión que se hizo a dos de los tres miembros del Tribunal Electoral porque no presentaron garantías en el sector donde se llevó a cabo el sufragio electoral.

Justamente, el reglamento interno del proceso electoral permite a quienes pueden hacer las impugnaciones. Obviamente, no se evidencia más presencia de los votantes porque los padrones fueron alterados. En ese sentido, la lista ha impugnado. Personalmente no impugné por temas familiares que estoy viviendo y por lo que mi compañera lo hizo. Obviamente, cuando se suspendió el proceso porque no presentó garantías, las delegaciones de las provincias tuvieron que regresar, incluida la que preside la lista B.