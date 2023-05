Juicio político a Lasso: las amenazas de Guillermo Churuchumbi, otro factor de división en Pachakutik

Si no responden a los intereses del movimiento, los asambleístas podrían ser sancionados de acuerdo a los procedimientos internos.

Los votantes eligieron entre la lista A, liderada por Guillermo Churuchumbi. Lista B, de Cecilia Velasque y la C, encabezada por Jorge Herrera.

Ruiz ha sido cuestionado porque se lo ha acusado de ser uno de los legisladores que no votaría a favor del juicio político. Pese a las críticas, él sostiene que "en unidad siempre seremos más fuertes como Pachakutik".

Resaltó que nadie los va a quebrar, "no nos van a dividir". A su juicio, Guillermo Lasso y Rafael Correa no serán dueños de PK, así sus infiltrados quieran hacerlo por la fuerza. "No al sectarismo ni división".

La asambleísta Jessica Molina, también de PK, criticó lo ocurrido en Puyo durante las elecciones del coordinador nacional de su tienda política. Expresó que los mismos que llaman a fomentar el respeto son quienes promueven todo tipo de violencia sin importarles las consecuencias que genera su impetuosidad. "¿Esto es lo que queremos para Pachakutik?".

