Política
10 dic 2025 , 08:39

El caso de la destitución del expresidente Abdalá Bucaram está listo para el informe de admisibilidad en la CIDH

Ya concluyó el plazo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio al Estado Ecuatoriano para que presente sus descargos por los que el exmandatario fue destituido por incapacidad mental, en febrero de 1997. ¿Qué viene ahora? Léalo aquí.

   
    Imagen de archivo de Abdalá Bucaram Ortiz. ( Internet )
Fuente:
Registro
Diego Bravo
El pasado 11 de agosto, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado ecuatoriano, mediante la Cancillería, que tiene un plazo de tres meses para presentar sus descargos y justificaciones por las que fue destituido el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, en febrero de 1997, por incapacidad mental en el entonces Congreso Nacional.

Ese tiempo pasó y el Estado ya contestó, el pasado 12 de noviembre, indicó el abogado del exmandatario a Ecuavisa.com, Jorge Sosa. “Básicamente, se ha centrado en cuestiones de forma, que se llaman excepciones preliminares; es decir, ha dicho que rechaza la demanda porque es atemporal, no se han agotado recursos internos, afirman que hemos hecho un abuso de la petición ante el Sistema Interamericano, entre otros temas”.

El documento de Abdalá Bucaram Ortíz y familia P-1789-15 Ecuador señala que la Comisión considera que la petición se encuentra procesalmente lista para un informe. Esto significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre la admisibilidad de este caso con base en la información disponible en el expediente.

Inicialmente, se habló de que Bucaram habría pedido una indemnización de USD 200 millones. Sin embargo -acotó Sosa- el monto se define en la Corte Interamericana. Reiteró que el caso ha terminado la fase admisibilidad y está listo para el primer informe de admisibilidad en la CIDH.

Luego, se pasa a la etapa de fondo si se aprueba el informe admisibilidad. Ahí le dicen al Estado que repare a la víctima, pone una cantidad de dinero como indemnización con base en un acuerdo, sugiere reparaciones, que se realicen disculpas públicas y declara que existieron violaciones a derechos humanos.

Noticias
