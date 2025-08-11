Ecuador tiene tres meses para justificar las causas por las que se declaró la "incapacidad mental" en la destitución de Abdalá Bucaram

La <b>Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</b> notificó al Estado ecuatoriano, a través de la <b>Cancillería</b>, que tiene un plazo de tres meses para presentar sus descargos y justificaciones por<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/abdala-bucaram target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/diputados-manteles-suplentes-cesados-correismo-2007-buscan-justicia-cidh-BL9409443 target=_blank></a></b>