Bernardo Manzano renunció al Ministerio de Agricultura

Lo hizo con la finalidad de evitar que esta "lamentable coincidencia" se use para dañar al Gobierno y poner dudas sobre la integridad de su gestión.

Según se indica en el rotativo porteño, el exconsejero presidencial Aparicio Caicedo le habría pedido la hoja de vida a Manzano por intermedio de Cherres, algo que el primero negó.

De igual forma, en una entrevista de hoy en radio Sonorama, Manzano que no es amigo de Cherres, pero sí lo conocía socialmente. “Yo no soy amigo del señor Cherres, lo conocí en julio del 2021, yo entré en mayo del 2022, es importante que vean las fechas. La ministra era Tanyi Vera, yo estaba en la empresa privada... Yo lo conocí en una reunión social. En julio del 2021 me hizo una llamada y me preguntó si estaba interesado (en el ministerio) y que le envíe el currículo”, expresó.

