Henry Cucalón será el nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Francisco Jiménez

Ecuavisa.com pudo confirmar que Henry Cucalón aceptó la propuesta de asumir el Ministerio de Gobierno , luego que ganara el 'No' en la consulta popular propuesta por el Ejecutivo.

¿Quién es Henry Cucalón?

Henry Cucalón fue un miembro activo del Partido Social Cristiano (PSC) durante varios años. Es un joven político guayaquileño que tiene la tarea de concretar el acuerdo ofrecido por Lasso tras perder en el referéndum.

Durante nueve años se desempeñó como secretario de la administración municipal del entonces alcalde Jaime Nebot Saadi. Fue asambleísta en dos periodos: desde el 14 de mayo de 2013 hasta el 14 de mayo de 2021, por la misma organización política.

Criticó la gestión de María Paula Romo al frente del Ministerio de Gobierno cuando Lenín Moreno era presidente de la República. Dijo que el juicio político contra ella tiene que ver con el incumplimiento de sus funciones, entre otras cosas, al ataque de centros de paz y refugiados con bombas lacrimógenas caducadas en el paro de octubre del 2019.

Desde 2019 el PSC no lo ha candidatizado a elecciones seccionales. En mayo del 2021, el Gobierno anunció que a Cucalón lo iban a nombrar gobernador del Guayas, pero finalmente no aceptó esa propuesta.

Tras conocerse de su designación, el Partido Social Cristiano aclara que ya no pertenece a sus filas y que no cambia la posición que mantienen como Bancada Legislativa de no dialogar con el Ejecutivo.