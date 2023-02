Resultados Elecciones 2023: ¿el triunfo del 'No' en la consulta popular es un batacazo para el Gobierno?

Las últimas horas han sido trascendentales en el país luego del triunfo del 'No' en la Consulta Popular del 5 de febrero del 2023 . Guillermo Lasso y Alfredo Borrero , presidente y vicepresidente de la República, aceptaron los resultados y convocaron a construir un acuerdo nacional tras aceptar la derrota del 'Sí'.

Para Flores, el Primer Mandatario de seguro vivió momentos muy complicados porque para nadie es fácil aceptar una derrota. "No le queda de otra y está encerrado (...) Ha tenido graves momentos en estos dos años de gestión, pero este es el más difícil porque ha cedido terreno al correísmo a escala nacional".

​​​​Además, no ha logrado conducir al país con coherencia de acuerdo al discurso que manejó durante la campaña electoral rumbo a la Presidencia de la República (...) No ha puesto su plan de acción y algunas cosas ha cambiado". Además, no pudo consolidar la unión en temas cruciales como la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

De su parte, Basabe opinó sobre las declaraciones del líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot Saadi, quien también aceptó los resultados de las elecciones 2023 y cuestionó a quienes se postularon para no ganar en Guayaquil y Guayas, sino para hacer daño, entregando la ciudad y provincia a los que odian irracionalmente.

"No deja de sorprender porque Nebot no asume la responsabilidad propia y el error histórico del PSC de no formar cuadros políticos nuevos más allá de Cynthia Viteri, quien es la única con proyección nacional", manifestó el experto.

A su juicio, ese problema no tiene que ver con el correísmo o el Gobierno Nacional sino la misma estructura hegemónica del PSC que es dirigida por un solo líder y no se ha renovado. "No ha tenido la capacidad para asumir que otras personas pueden tomar el liderazgo de esa tienda política y eso se nota en varios líderes jóvenes que terminaron apartándose. Un caso es el de Cristina Reyes que es un cuadro importante con proyección y juventud".

Considera que Lasso fue ecuánime al aceptar la derrota y hacer un llamado a la unidad nacional. No obstante, le hizo falta hacer un 'mea culpa' del procedimiento del referendo y las preguntas.

