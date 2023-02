Resultados Elecciones 2023: "quienes se postularon para no ganar, sino para hacer daño, entregaron la ciudad a los que odian irracionalmente", dice Jaime Nebot

El máximo líder del Partido Social Cristiano (PSC) y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, felicitó a Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, ambos de la Revolución Ciudadana, por su triunfo en los comicios 2023. "Aceptamos su triunfo legítimo y les deseamos éxitos por el bienestar de nuestra ciudad y provincia".

Lo hizo a través de un video, de 05:35 minutos de duración, que se difundió en las redes sociales la tarde de este lunes 6 de febrero del 2023. Destacó que su tienda política obtuvo 35 alcaldías: 25 en la Costa y 10 en la Sierra. También varias prefecturas en diferentes zonas del país como Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. Destacó la gestión durante la campaña del candidato a prefecto de Manabí, Agustín Casanova, quien si bien no triunfó en los últimos comicios electorales sí obtuvo a un alto porcentaje de votos.

"Respecto al caso de Guayaquil y su repercusión en Guayas, más allá de que se obtuvo la votación del 30% que es importante, un alcalde o prefecto no solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos del cantón y la provincia y defenderlos de todo aquello que los perjudica".

"No voy a responsabilizar a nadie, no es mi estilo, pero sí voy a decir que, pese a que mucho se ha hecho, un grupo importante de ciudadanos ha considerado que no fue suficiente y lo expresaron en las urnas. Ese error y cualquier otro debemos corregirlos. Y los aciertos que históricamente son muchísimos, debemos multiplicarlos en el futuro", manifestó el exBurgomaestre".

Cuestionó que la ambición de "actuar con el hígado" no es la estrategia correcta para corregir errores. "Los que se postularon para no ganar, sino para hacer daño, cometieron una gran equivocación porque entregaron la ciudad y la provincia a quienes odian irracionalmente considerando que son sus enemigos y no sus adversarios y más aún los convirtieron en víctimas".

