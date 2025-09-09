El auge y caída de José Serrano en el correísmo: de ser uno de los ministros más elogiados a calificarlo como traidor

No paraban los elogios de parte de José Serrano al expresidente Rafael Correa, cuando Lenín Moreno se posesionó como primer mandatario, en la ceremonia del 24 de mayo de 2017, en el Pleno del Parlamento. "Gracias a su coraje, a su entrega, presidente Correa”, expresó el entonces recién elegido titular del Legislativo, al recordar que el Ecuador de ese tiempo era el que miles de compatriotas añoraron durante décadas.

De igual manera, Correa destacaba a Serrano, de forma frecuente, por su gestión al frente del Ministerio del Interior en su lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Así ocurrió durante el enlace ciudadano 449, del 7 de noviembre de 2015, al recordar que las ciudades del país muestran un alto nivel de seguridad.

Serrano dijo que, luego de casi 30 años (1985-2015), se consiguió un solo dígito en la tasa de homicidios y asesinatos. San Lorenzo (Esmeraldas) iba a cerrar ese año con 15 casos por cada 100 mil habitantes. Destacó que Quito terminaría siendo la segunda capital más segura de Latinoamérica. Finalmente, Guayaquil se ubicaría como el tercer Puerto Principal más seguro de la región.

Todo eso cambió y ahora, 9 de septiembre de 2025, el exministro vive los momentos más duros de su vida al encontrarse detenido, en EE. UU., a la espera de la audiencia en la que se definirá su situación migratoria, el próximo 11 de septiembre. En Ecuador, lo procesan como uno de los supuestos autores intelectuales del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Su situación se complicó a tal grado que su propio abogado, Robert Sheldon, confesó que su defendido "está muy mal, se puso a llorar cuando estaba ahí". Dijo que Serrano nunca se imaginó estar en un lugar así. Reclamó que a su cliente lo tienen junto a peligrosos criminales.

Ahora, mientras se encuentra detenido en EE. UU., Correa lo calificó como "uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana". Argumentó que se vendió totalmente al expresidente Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional.

En 10 años, Serrano pasó de ser uno de los ministros más elogiados del correísmo a traidor de la Revolución Ciudadana.

