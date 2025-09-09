Política
09 sep 2025 , 11:03

El auge y caída de José Serrano en el correísmo: de ser uno de los ministros más elogiados a calificarlo como traidor

Antes, el expresidente Rafael Correa lo felicitaba con frecuencia por su gestión en la lucha contra la inseguridad en el país. Ahora, afirma que se vendió totalmente al exmandatario Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional.

   
    24 de mayo de 2017. José Serrano (der.) en la ceremonia de posesión de Lenín Moreno, junto a Rafael Correa.( Flickr de la Asamblea )
No paraban los elogios de parte de José Serrano al expresidente Rafael Correa, cuando Lenín Moreno se posesionó como primer mandatario, en la ceremonia del 24 de mayo de 2017, en el Pleno del Parlamento. "Gracias a su coraje, a su entrega, presidente Correa”, expresó el entonces recién elegido titular del Legislativo, al recordar que el Ecuador de ese tiempo era el que miles de compatriotas añoraron durante décadas.

De igual manera, Correa destacaba a Serrano, de forma frecuente, por su gestión al frente del Ministerio del Interior en su lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Así ocurrió durante el enlace ciudadano 449, del 7 de noviembre de 2015, al recordar que las ciudades del país muestran un alto nivel de seguridad.

Serrano dijo que, luego de casi 30 años (1985-2015), se consiguió un solo dígito en la tasa de homicidios y asesinatos. San Lorenzo (Esmeraldas) iba a cerrar ese año con 15 casos por cada 100 mil habitantes. Destacó que Quito terminaría siendo la segunda capital más segura de Latinoamérica. Finalmente, Guayaquil se ubicaría como el tercer Puerto Principal más seguro de la región.

Todo eso cambió y ahora, 9 de septiembre de 2025, el exministro vive los momentos más duros de su vida al encontrarse detenido, en EE. UU., a la espera de la audiencia en la que se definirá su situación migratoria, el próximo 11 de septiembre. En Ecuador, lo procesan como uno de los supuestos autores intelectuales del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Su situación se complicó a tal grado que su propio abogado, Robert Sheldon, confesó que su defendido "está muy mal, se puso a llorar cuando estaba ahí". Dijo que Serrano nunca se imaginó estar en un lugar así. Reclamó que a su cliente lo tienen junto a peligrosos criminales.

Ahora, mientras se encuentra detenido en EE. UU., Correa lo calificó como "uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana". Argumentó que se vendió totalmente al expresidente Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional.

En 10 años, Serrano pasó de ser uno de los ministros más elogiados del correísmo a traidor de la Revolución Ciudadana.

El Enlace Ciudadano 449, transmitido desde Guamaní, al sur de Quito.
El Enlace Ciudadano 449, transmitido desde Guamaní, al sur de Quito. ( Flickr del Ministerio de Gobierno )

Su relación con la Revolución Ciudadana

Correa y Serrano recorren el Centro Histórico tras las protestas de septiembre de 2014.
Correa y Serrano recorren el Centro Histórico tras las protestas de septiembre de 2014. ( Flickr del Ministerio de Gobierno )

Correa y Serrano ocuparon cargos importantes en la época del expresidente Alfredo Palacio, tras la caída de Lucio Gutiérrez (abril de 2005). El primero fue ministro Economía, mientras que el segundo estuvo al frente de la Cartera del Trabajo y Empleo.

Con el mismo exmandatario, en diciembre de 2006, Serrano fue ministro de Economía en un corto lapso de tiempo. Cuando Correa se proclamó presidente de la República, en 2007, Serrano estuvo al frente de la Subsecretaría de Minas del Ministerio de Minas y Petróleos entre septiembre de 2007 y agosto de 2009. Luego, entre noviembre de 2009 y abril de 2010, trabajó como Secretario de la Gestión de Transparencia. Después, lo designaron ministro de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Religiosos, en el periodo abril de 2010 y mayo de 2011.

En mayo de 2011, lo eligieron ministro del Interior, en donde estuvo hasta noviembre de 2016. Allí impulsó una serie de obras y cambios en la Policía Nacional, como la adquisición de patrulleros y equipos. También la construcción de miles de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) a lo largo del país y promovió el primer proceso de depuración policial.

En los comicios de 2017, obtuvo más de tres millones de respaldos y se proclamó como el asambleísta más votado del Ecuador. El 14 de mayo lo designaron presidente de la Asamblea. Lo destituyeron de la presidencia del Parlamento tras la difusión de un audio en el que se escuchó una conversación que mantuvo con el excontralor Carlos Pólit.

En 2020, lo eligieron para presidir la Comisión de Fiscalización. Una vez que concluyó su etapa parlamentaria, Serrano viajó a Estados Unidos, en donde ha permanecido en los últimos años. En las elecciones de 2025, iba a presentarse como candidato presidencial, por el Centro Democrático, pero desistió.

¿Sabías que?
Serrano nació en Cuenca en 1970. Es abogado de la Universidad del Azuay y posee un masterado en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento por la Universidad de La Rioja.
