Ecuaterra
19 sep 2025 , 15:45

Merazonia, el refugio selvático que ha rehabilitado y liberado a más de 500 animales en Pastaza

Entre las especies rescatadas se encuentran pericos verdes, loras arenosas, monos chichicos, monos capuchinos e incluso una hembra de Puma.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

El Centro Merazonia es un espacio en la provincia de Pastaza para el rescate de animales víctimas del tráfico ilegal, la deforestación y el maltrato. Allí, en 100 hectáreas de selva primaria conectadas con los Llanganates, un equipo de veterinarios y voluntarios internacionales trabaja en silencio para que más especies puedan regresar a su hábitat.

En el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Merazonia, el sonido de una puerta al abrirse no significa encierro, sino una posibilidad de volver a la vida.

LEA: El Corazón: un bosque protector en Chimborazo donde se encuentran lo tropical y lo andino

En Merazonia se recuperan animales que han sido traficados

Aquí se recuperan animales víctimas del tráfico ilegal, la deforestación, el maltrato o la domesticación.

El lugar funciona en una reserva de 100 hectáreas en la colonia Álvarez Miño, del cantón Mera, provincia de Pastaza. El 80 % de esa superficie es selva primaria y se conecta con el Parque Nacional Llanganates, lo que le da una mezcla de ecosistemas andinos y amazónicos.

Iniciaron en 2004, como una iniciativa conjunta con el Ministerio del Ambiente. Cada semana llegan nuevos animales, y un equipo veterinario inicia un proceso lento y paciente con un objetivo claro devolverles la vida y, cuando es posible, la libertad.

Dentro de la reserva funcionan una clínica veterinaria y 12 recintos distribuidos en 10 hectáreas. No hay turismo ni exhibición, la prioridad es la rehabilitación de los animales.

Cuentan con un aviario, donde se recuperan pericos verdes, loras arenosas y loros de frente roja. Cuentan con una malla, que los protege de los depredadores. Algunos no vuelan y otros han perdido la capacidad de vivir en bandadas.

LEA: La laguna de Ila Kucha refleja el cielo y protege un bosque inundable en Orellana

Afuera del aviario, una manada de monos chichicos se desplaza entre cedros. Fueron los primeros primates rehabilitados y liberados en Merazonia.

Un sendero de un kilómetro lleva a otro recinto, donde habitan tres hembras de monos capuchinos. Son primates conocidos por su inteligencia y uso de herramientas, pero antes de llegar al centro fueron domesticados, lo que impide el retorno a la selva.

Un grupo de monos chichicos fueron rehabilitados y liberados junto a un estero de aguas claras que está el recinto. Pangui es un puma hembra que llegó en 2011, decomisada de una hostería en Chimborazo, vivía en una jaula tan pequeña que no podía caminar, tras su proceso de rehabilitación es fuerte, pero nunca ha sido candidata para ser liberada.

El centro recibe apoyo de 16 voluntarios extranjeros, que cada día recogen hojas frescas en la selva. Las introducen en los recintos para dar un entorno natural a los animales y estimular sus instintos de búsqueda de alimento.

LEA: San Virgilio: el bosque intacto que los kichwas protegen en el corazón de Pastaza

En el recinto, también existen monos aulladores, los cuales fueron cazados ilegalmente y llevados como crías al mercado negro, En Merazonia intentan revertir esa dependencia humana.

En el caso de los monos chorongos se han logrado liberaciones exitosas, como una que se realizó en 2024, la que requirió seis meses de adaptación gradual de los animales. El método implica que voluntarios acompañen a los animales al bosque cada día, hasta que recuperen sus instintos de orientación y alerta ante depredadores.

Temas
Amazonia
tráfico de animales
Pastaza
Rehabilitación
fauna
fauna silvestre
liberación
ecosistema
Pastaza
Noticias
Recomendadas