Merazonia, el refugio selvático que ha rehabilitado y liberado a más de 500 animales en Pastaza

El Centro Merazonia es un espacio en la provincia de Pastaza para el <b>rescate de animales víctimas del tráfico ilegal</b>, la deforestación y el maltrato. Allí, en<b> 100 hectáreas de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/medio-ambiente/reserva-comunitaria-campococha-bosque-tropical-napo-XM9943198 target=_blank>selva primaria </a></b>conectada<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/medio-ambiente/corazon-bosque-protector-chimborazo-tropical-andino-ID10026790 target=_blank></a></b>