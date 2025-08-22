San Virgilio: el bosque intacto que los kichwas protegen en el corazón de Pastaza

El bosque San Virgilio es un fragmento de selva primaria casi intacto, un lugar donde la naturaleza se muestra en estado puro. Se extiende sobre la colina Julawatu Urku, en la cordillera de Las Castañas, cantón Arajuno, provincia de Pastaza.

Son 2 542 hectáreas de selva a las que pocos han logrado entrar. Sin senderos marcados, apenas pasos improvisados sobre la hojarasca húmeda. El recorrido comienza junto al Curaray, un río que atraviesa más de la mitad del bosque, dibujando amplias curvas entre lomas arboladas.

Sus aguas turbias, cargadas de arcilla arrastrada por la lluvia, son refugio de peces como carachamas, zabaletas, barbudos y raspabalsas, además de lagartos que merodean por la orilla. Cada crecida deposita humus en sus márgenes, fertilizando el suelo.

Desde 2010, 87 familias quichuas lo protegen bajo el programa Socio Bosque del Ministerio de Ambiente. Cinco afluentes que alimentan al Curaray también forman parte de este sistema de conservación.

Damián Aguinda, presidente de la comunidad San Virgilio, contó que en la zona se utilizaban químicos que mataban a los peces. Para protegerlos, la comunidad optó por la pesca artesanal para el consumo familiar.