Los médicos advierten sobre graves riesgos por manipulación de explosivos o pirotecnia

En redes sociales circuló durante el fin de semana un video que generó impacto. En las imágenes se observa a un hombre que intenta sacar algo de su vehículo cuando, de pronto, ocurre una explosión y queda con la mano colgando.

Lea: Guayaquil: Estos son los costos para usar las canchas de Parque Samanes de manera exclusiva

La escena, según médicos, refleja la gravedad de este tipo de lesiones y lo rápido que puede cambiar una vida cuando se manipulan explosivos o pirotecnia.

De acuerdo con datos del Hospital del Niño Roberto Gilbert Elizalde, de Guayaquil, a finales de 2024 e inicios de 2025 se registraron siete emergencias relacionadas con este tipo de accidentes: un caso con mayor afectación y seis atenciones ambulatorias por quemaduras. Los pacientes atendidos fueron menores de entre ocho y 14 años.

La doctora Anita Soria, pediatra del área de quemados del Hospital Roberto Gilbert, señala que los accidentes no solo están relacionados con la pirotecnia, sino también con el uso de bengalas, las cuales pueden provocar quemaduras severas.

El personal médico ha identificado que muchos de estos incidentes ocurren cuando los niños adquieren estos productos en tiendas del barrio.

Lea: Corredores navideños del Municipio de Guayaquil ofrecen juguetes desde USD 2 y zapatos desde USD 8

Los especialistas advierten que las quemaduras pueden dejar secuelas permanentes en los pacientes, además de un fuerte impacto emocional, especialmente en niños.

Asimismo, recomiendan que ante una emergencia de este tipo no se debe manipular la herida ni aplicar remedios caseros.

Le puede interesar: Durán: denuncian nube de polvo blanco y presunta contaminación por resina de astillero

Los médicos recalcan que la prevención comienza en casa y que evitar la manipulación de estos objetos puede marcar la diferencia entre participar de una celebración o enfrentar una tragedia.