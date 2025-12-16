Samborondón: Un hombre se libró de un secuestro y pidió ayuda en un centro comercial

Un hombre que estaba secuestrado en un vehículo se libró de sus captores en el kilómetro 1.5 de la Vía a Samborondón, la noche de este martes 16 de diciembre.

Alrededor de las 20:00, el ciudadano ingresó a un centro comercial de la zona y gritó que lo querían matar, pues señaló que hombres armados lo estaban siguiendo, generando alerta en los ciudadanos que estaban en ese establecimiento.

Posteriormente, el ciudadano se tranquilizó al conocer que quienes él había visto eran agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía, quienes estaban persiguiendo la camioneta en la que él estaba cautivo.

En videos compartidos en redes sociales se observa que varios policías estaban tanto al interior y exterior del centro comercial. La vía del ingreso al sitio estuvo cerrada por cerca de una hora.

John Reimberg, ministro del Interior, comunicó en su cuenta de X que no se registraron personas heridas y que la situación se encuentra totalmente controlada, bajo el resguardo de la Policía Nacional.

Posteriormente, el hombre fue llevado a un centro de salud para una revisión médica. Aún se desconoce si hay personas detenidas por este caso.