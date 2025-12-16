Seguridad
La Policía capturó a tres hombres que usaron un taxi para secuestrar una mujer en Guayaquil

Los tres delincuentes fueron capturados y una mujer fue liberada. El vehículo, que tenía las placas adulteradas, fue retenido y llevado a los patios de la Policia.

   
La Policía Nacional liberó a una mujer víctima de un secuestro exprés la noche del lunes 15 de diciembre en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la ciudadela La Alborada.

Según detalló el mayor Edwin Freire, jefe de operaciones del distrito Modelo, el hecho se registró cerca de las 20:00, cuando la mujer tomó un taxi en el sector de La Garzota.

"La señora pidió servicios del taxi y más adelante se suben dos ciudadanos, y proceden a someter mediante intimidación y amenazas", dijo el policía.

El uniformado informó que los tres sujetos golpearon a la víctima para obligarla a entregar sus tarjetas y claves bancarias, como también realizar tranferencias a cuentas de los criminales.

Agregó que las cámaras de vigilancia del sector captaron el hecho, lo que permitió un rápido despliegue policial. Así, los delincuentes fueron interceptados en la avenida Francisco de Orellana.

"Una vez que se percataron de la presencia policial, trataron de darse a la fuga. Como ustedes pueden observar, dentro de la persecución, ellos se suben al parterre y se causa ese siniestro de tránsito", apuntó Freire.

Los tres delincuentes fueron capturados y la mujer liberada. En el interior del vehículo encontraron teléfonos celulares y varios comprobantes de pago. El mayor policial aseguró que los sujetos habían secuestrado a otras personas en la mañana.

El vehículo, que tenía las placas adulteradas, fue retenido y llevado a los patios de la Policia. Las autoridades investigan si registra reporte de robo.

