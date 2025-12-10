Seguridad
Tres hombres usaban un taxi para cometer secuestros en Guayaquil

Los delincuentes sustrajeron USD 400 a un hombre, entre dinero en efectivo y transferencias que lo obligaron a realizar. Luego lo liberaron.

   
    Imagen de un taxi que era usado para cometer secuestros exprés en Guayaquil.( Televistazo )
Tomar un taxi en Guayaquil se ha vuelto una acción de riesgo. Una vez más, la Policía desarticuló una banda que usaba estos vehículos para secuestrar y asaltar a sus pasajeros.

El coronel Patricio Campaña, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, detalló que el operativo se dio la tarde de ayer, luego de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de secuestro exprés, en el centro de la urbe. Tomó la unidad en la avenida 9 de Octubre y se dirigía a Barrio Centenario.

Los delincuentes le sustrajeron USD 400, entre dinero en efectivo y transferencias que lo obligaron a realizar. Luego lo liberaron.

El uniformado señaló que la víctima denunció el hecho, lo que permitió ubicar el taxi, en el centro. Al detenerlo, encontraron a tres hombres dentro del vehículo, junto a un pasajero que estaba siendo secuestrado en ese momento.

La víctima fue liberada y se encuentra en buen recaudo. Los tres detenidos fueron puestos a orden de las autoridades. Sin embargo, ahora la Policía investiga la presunta participación de otro vehículo con más miembros de la banda.

