Tres hombres usaban un taxi para cometer secuestros en Guayaquil

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tres-pasajeros-taxi-secuestrados-guayaquil-samborondon-XG9945220 target=_blank>Tomar un taxi</a></b> en Guayaquil se ha vuelto una acción de riesgo. Una vez más, <b>la Policía desarticuló una banda que usaba estos vehículos para secuestrar y asaltar a sus pasajeros</b>. El coronel Patricio<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/joven-murio-operativo-militar-santa-elena-NA10544559 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-captura-joven-ataque-armado-duran-LA10544861 target=_blank></a></b> <b></b>