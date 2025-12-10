Seguridad
La Policía capturó a un joven de 16 años por un ataque armado en un billar de Durán

Según la Policía Nacional, el joven pertenece a la banda Chone Killers. Al momento de ser detenido, tenía siete artefacttos explosivos en su poder.

   
El allanamiento de seis viviendas durante el operativo Tormenta 55, que tenía el objetivo de desmantelar un centro de acopio de drogas en Durán, desembocó en la captura de alias Leo, un presunto sicario de 16 años.

Según la Policía, pertenece a la banda Chone Killers y estaría implicado en el ataque armado registrado en un billar de la cooperativa Maldonado, el pasado 29 de noviembre, que dejó dos fallecidos y cinco heridos.

Así lo confirmó el coronel Hugo Villavicencio, comandante del Distrito Durán, quien dijo además que el menor tenía siete artefactos explosivos en su poder.

"Este sicario miembro activo de la agrupación Chone Killers no tiene antecedentes. Por esta ocasión va a ser trasladado a esta Fiscalía y va a ser procesado por tenencia de los siete explosivos que fueron encontrados de una de las viviendas", indicó.

En la intervención policial se decomisaron además dos armas de fuego, municiones, cuatro kilos de droga entre cocaína y hache.

El coronel Villavicencio se refirió también al constante reclutamiento de los menores de edad por parte de las bandas criminales. Considera que la participación del detenido en este hecho era parte de una iniciación del grupo criminal.

"Nosotros estamos trabajando también con algunas unidades especiales para poder lograr y detectar este reclutamiento forzoso que se lo hace a los menores de edad", indicó.

Según las cifras de la Policía, las muertes violentas en el cantón Durán siguen aumentando. De enero a noviembre de 2024, hubo 460 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de este año ya son 520.

Esto revela que, pese a los esfuerzos de las autoridades, Durán sigue siendo una de las ciudades mas violentas del país.

