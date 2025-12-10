La Policía capturó a un joven de 16 años por un ataque armado en un billar de Durán

El allanamiento de seis viviendas durante el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/55-detenidos-en-20-operativos-en-contra-de-secuestradores-y-extorsionadores-EE10504055 target=_blank>operativo Tormenta 55,</a> <b>que tenía el objetivo de desmantelar un centro de acopio de drogas en Durán</b>, desembocó en la captura de alias Leo, un presunto <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tres-hechos-violentos-10-muertos-seis-heridos-guayaquil-duran-LM10490694 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/investigacion-concluye-tiktok-ocho-videos-acerca-menores-edad-narcocultura-OH10539124 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/guayaquil-cifra-muertes-violentas-2025-LM10493008 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>