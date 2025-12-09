Una investigación académica concluye que en TikTok, uno de cada ocho videos acerca a los menores de edad a la narcocultura

Una investigación realizada por el Gabriel Brito para el Instituto de Internet de Oxford encendió las alarmas sobre un fenómeno en crecimiento en Ecuador: el reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada (GDO) mediante redes sociales, especialmente TikTok. Según la investigación, uno de cada ocho videos que consumen los menores en esa plataforma estaría producido o vinculado a bandas criminales que operan en el país. Lejos de mostrar violencia explícita, estos contenidos se ocultan dentro de tendencias virales, música de moda y elementos visuales diseñados para captar la atención de los jóvenes. LEA: Uno de cada ocho videos que consumen los niños en redes sociales tienen mensajes de grupos delictivos El investigador Gabriel Brito advierte que esta tendencia reproduce patrones ya identificados en México, donde los Carteles de Narcotráfico han construido un sistema sofisticado de reclutamiento en línea. TikTok, por su formato dinámico y su alcance masivo entre audiencias jóvenes, se ha convertido en un terreno fértil para esta estrategia.

Emojis utilizados como códigos para referirse a armas, drogas o rangos criminales.

Hashtags que conectan comunidades vinculadas al narco.

Música viral, incluidos fragmentos de narcocorridos y corridos tumbados.

Videos aspiracionales donde se romantiza la vida criminal.

El objetivo principal, según el estudio, es normalizar y embellecer la figura del delincuente, asociándolo con riqueza, poder y respeto social.

Romantización de la vida criminal

El estudio señala que las bandas buscan construir una narrativa aspiracional alrededor de su estilo de vida. Por ello, muchos videos exhiben objetos materiales como autos de lujo, armas, joyas y prendas de diseñador, grandes cantidades de dinero y estereotipos de poder y lealtad. Estas publicaciones presentan la idea de que incorporarse a una estructura delictiva es una vía rápida para obtener estatus y seguridad, sin mostrar las consecuencias reales asociadas a estas actividades. La constante exposición a este contenido puede convertir a los jóvenes en blanco de reclutamiento indirecto, sobre todo en contextos donde la vulnerabilidad económica y social es alta. LEA: Reclutamiento de menores en Ecuador: la nueva cara del terror

La situación violenta que vive Ecuador vuelve a niños y jóvenes más vulnerables