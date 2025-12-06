Quito: Adolescente de 13 años es hallada sin vida en una vivienda de La Argelia

Una adolescente de 13 años<b> fue hallada sin vida</b> la madrugada de este sábado 6 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle Zumbagua y Balzar, en el sector de La Argelia, al sur de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quito-desarticulan-grupo-criminal-operaba-varios-sectores-comerciales-EE10509085 target=_blank>Quito. </a><b>El hecho</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/norte-quito-asesinato-estilo-sicariato-calderon-robo-auto-ME10508994 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-cadaver-osamentas-camaronera-isla-puna-MG10526930 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>