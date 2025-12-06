Quito: Adolescente de 13 años es hallada sin vida en una vivienda de La Argelia

Una adolescente de 13 años fue hallada sin vida la madrugada de este sábado 6 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle Zumbagua y Balzar, en el sector de La Argelia, al sur de Quito. El hecho fue atendido por personal policial tras una notificación del ECU911 a la 01:50 de la madrugada.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Nacional de Investigación de la Policía, al llegar al lugar los equipos preventivos e investigativos encontraron a una menor de edad sin vida. Según información proporcionada por los familiares, la habrían encontrado colgada con una soga del techo dentro de su dormitorio.

Durante la inspección de los agentes policiales, se confirmó la presencia del cuerpo de la adolescente, identificada como Zabdy Daniela R., de 13 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana. En el lugar se levantó como indicio una cuerda de nylon de color azul con la que presuntamente la menor se habria quitado la vida.

Al momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y esclarecer lo ocurrido.