Norte de Quito: un asesinato al estilo sicariato ocurrió en medio de dos conjuntos residenciales, en Calderón

El asesinato, al estilo sicariato, ocurrio pasado las 19:00, en medio de dos conjuntos residenciales, en el sector de Carapungo, en el extremo norte de la ciudad. Los moradores del sector grabaron con sus celulares parte del procedimiento policial y pidieron que se fortalezcan los controles y patrullajes para prevenir nuevos hechos violentos, porque este ataque ocurrió a pocas cuadras de uno de los cuarteles de la Policía Nacional.

Según los uniformados, las investigaciones determinarán el móvil del asesinato, para dar con el paradero de los responsables.

Horas despúes, en la madrugada, un conductor herido logró pedir ayuda a la Policía, porque delicuentes le arrebataron el vehículo en el sector de Carcelén Bajo, cuando realizaba el servicio de transporte de una plataforma digital.

Según la víctima, jamás imaginó que los supuestos clientes eran delincuentes. Tras despojarlo del automotor, los agresores lo ataron de pies y manos, lo golpearon y abandonaron en una quebrada en San Antonio de Pichincha.

