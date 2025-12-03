Seguridad
03 dic 2025 , 06:09

Norte de Quito: un asesinato al estilo sicariato ocurrió en medio de dos conjuntos residenciales, en Calderón

Las últimas 24 horas fueron intensas para la Policía Nacional. Los uniformados registraron un sicariato, recuperaron dos vehículos robados y detuvieron a una persona.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

El asesinato, al estilo sicariato, ocurrio pasado las 19:00, en medio de dos conjuntos residenciales, en el sector de Carapungo, en el extremo norte de la ciudad. Los moradores del sector grabaron con sus celulares parte del procedimiento policial y pidieron que se fortalezcan los controles y patrullajes para prevenir nuevos hechos violentos, porque este ataque ocurrió a pocas cuadras de uno de los cuarteles de la Policía Nacional.

Según los uniformados, las investigaciones determinarán el móvil del asesinato, para dar con el paradero de los responsables.

Horas despúes, en la madrugada, un conductor herido logró pedir ayuda a la Policía, porque delicuentes le arrebataron el vehículo en el sector de Carcelén Bajo, cuando realizaba el servicio de transporte de una plataforma digital.

Según la víctima, jamás imaginó que los supuestos clientes eran delincuentes. Tras despojarlo del automotor, los agresores lo ataron de pies y manos, lo golpearon y abandonaron en una quebrada en San Antonio de Pichincha.

Le puede interesar: Hombre es sentenciado a prisión por abuso sexual contra dos niñas en Quito

Rastreo satelital

La Policía Nacional, mediante el sistema de rastreo satelital, ubicó el vehículo en el sector de Zabala de Calderón, en donde era custodiado por un individuo que fue detenido.

Durante la verificación del automotor, los uniformados descubrieron que otro vehículo había sido robado bajo el mismo modus operandi, hecho que permitió ampliar las investigaciones para identificar a una posible banda dedicada a este tipo de asaltos.

Las autoridades afirmaron que se mantienen las investigaciones, tanto por los robos de vehículos como por el crimen en Carapungo.

Le puede interesar: Quito: pasajero armado disparó cuatro veces contra un taxista de aplicación, en La Bota

Temas
delincuencia
inseguridad
Sicariato
Carapungo
víctima
carro robado
Policía Nacional
Carapungo
norte de Quito
Zabala de Calderón
Noticias
Recomendadas