Hombre es sentenciado a prisión por abuso sexual contra dos niñas en Quito

Marco Vinicio M. M. fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de cárcel por el delito de abuso sexual contra dos niñas de 7 y 9 años en Quito.

El victimario era vecino de las menores. El deleznable hecho fue presenciado por una prima de las víctimas, de 12 años, quien observó el abuso sexual por la ventana del dormitorio.

La joven dio aviso de lo sucedido a su abuela.

El Tribunal que dictó la sentencia condenatoria dispuso, además, una multa de cuarenta salarios básicos unificados y el pago de USD 10 000 como reparación integral a las víctimas.

También ordenó que se les brinde tratamiento psicológico, cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Salud Pública.

