Hombre es sentenciado a prisión por abuso sexual contra dos niñas en Quito

Marco Vinicio M. M. fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de cárcel por el delito de abuso sexual contra dos niñas de 7 y 9 años en Quito. El victimario era vecino de las menores.