Más de trece años de prisión para hombre por abuso sexual a dos niñas en Ecuador

Un juez del Tribunal de Garantías Penales condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a un hombre por haber abusado sexualmente de dos niñas, en diciembre pasado, en Loja, en el sur del Ecuador, informó este miércoles 19 de noviembre de 2025 la Fiscalía General.

La sentencia incluye una multa de cuarenta salarios básicos unificados (USD 18 800) y el pago de USD 5 000 como parte de la reparación integral.

Además, se ratificaron las medidas de protección a favor de las víctimas y sus familiares directos.

Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2024 en un complejo ferial en Loja en el que el ahora condenado tenía un puesto de venta de ropa.

"Aprovechando la confianza generada con las víctimas, quienes frecuentaban el lugar porque sus madres también trabajaban en el complejo, el agresor abusó sexualmente de las dos pequeñas de seis y siete años", versa la información del Ministerio Público.

Las niñas avisaron de manera inmediata a sus madres, quienes denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional.

Los agentes arrestaron al sospechoso en flagrancia y, posteriormente, con los elementos de convicción recabados, la Fiscalía formuló cargos por abuso sexual.

