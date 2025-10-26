Seguridad
26 oct 2025 , 12:22

Un hombre fue sentenciado a 19 años de prisión por violar a una menor de 12 años

El sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados; es decir, USD 276 000.

   
    Sentenciado por abuso sexual a una menora de edad( Fiscalía General )
En Quito, un hombre fue condenado a 19 años de prisión por el delito de violación cometido contra una adolescente de 12 años. La condena la realizó el Tribunal de Garantías Penales.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el sentenciado, identificado con las iniciales C.J. ofreció llevar a la menor a la casa de una amiga, pero en el trayecto la trasladó hasta un hostal, donde abusó sexualmente de ella.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal dispuso el primer pago de USD 5 000 como reparación integral. Adicional, una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados, es decir, USD 276 000.

