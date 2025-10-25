Seguridad
El 10 % de las armas que ingresan ilegalmente al país provienen de Estados Unidos

Las rutas terrestres más usadas son desde Tumbes en Perú y Mocoa en Colombia.

   
En seis meses, las autoridades en Ecuador han incautado 23 armas de fuego en envíos de carga comercial. El caso más reciente ocurrió el jueves, cuando la Policía detectó 8 fusiles camuflados dentro de un congelador en los exteriores del aeropuerto de Guayaquil, provenientes de Nueva York, Estados Unidos. Televistazo conoció que tres de los seis detenidos recibieron prisión preventiva.

El pasado 28 de abril, también fueron decomisados 14 fusiles y dos pistolas. Estos estaban escondidos en parlantes que llegaron a Guayaquil desde Miami. Ambos casos fueron alertados por autoridades estadounidenses.

El uso de esta modalidad para el tráfico de armas expone las rutas de este mercado ilícito que opera con impunidad. Según informes de inteligencia policial, el 10 % de las armas que ingresa al país de forma ilegal son de fabricación estadounidense. ¿Pero cómo llegan a manos del crimen organizado?

Las rutas terrestres más usadas son: Desde la ciudad de Tumbes, en Perú. Los traficantes ingresan por Huaquillas hacia ciudades como Machala, Guayaquil, Santa Elena y Portoviejo.

Otra ruta parte desde Mocoa en Colombia, avanza por Puerto Asís hasta Putumayo, para luego ingresar por Lago Agrio y Cascales, en Ecuador, y llegar hasta las ciudades de Tulcán e Ibarra.

Según una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, el flujo ilegal responde a esta demanda con precios altos. Un fusil de asalto nuevo puede costar entre USD 8 mil y USD 15 mil en el mercado negro, una pistola Glock, USD 2 mil, y un arma larga impresa en 3D, hasta USD 4 mil.

