25 oct 2025 , 18:37

Manabí: masacre al interior de una vivienda, en Rocafuerte, deja ocho fallecidos y un herido

Lo confirmó la Policía Nacional a Ecuavisa.com. Ocurrió en elsector conocido como El Cerrito. Los sicarios atacaron a las víctimas mientras jugaban naipes al interior de la casa.

   
Más hechos de violencia continúan dándose en diferentes sectores del Ecuador. La tarde de este sábado 25 de octubre de 2025, se produjo un ataque armado al interior de una vivienda ubicada en el cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí.

En la Policía Nacional se confirmó que hay ocho fallecidos. Cuatro murieron en ese instante y la misma cantidad de personas perdieron la vida en un centro asistencial por la gravedad de las heridas. El comandante de Portoviejo, Lenín Peralta, informó que las víctimas jugaban naipes cuando les dispararon.

Los agresores se movilizaban en un vehículo de color crema. Uno tenía arma larga y otro llevaba una corta. Entraron al domicilio y les dispararon.

Asustados, quienes se encontraban en ese lugar indicaron que los desconocidos súbitamete y abrieron fuego contra las víctimas. El incidente ocurrió en el sector conocido como El Cerrito. El vehículo en el que se movilizaban los sicarios fue abandonado a dos kilómetros de la escena del crimen. Se hallaron prendas de vestir.

Agentes de Criminalística acudieron al lugar para levantar evidencias y realizar pericias técnicas. También acudieron los investigadores de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

Se desconoce el móvil del crimen.

