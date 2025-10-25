Seguridad
Cinco muertos y un herido deja el ataque armado a un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas

Al momento, las unidades especializadas ejecutan investigaciones para aclarar la causa del ataque e identificar a los agresores.

   
    Unidades especializadas ejecutan investigaciones para aclarar la causa del ataque e identificar a los agresores.( Captura de pantalla )
Un nuevo hecho violento se registró en Santo Domingo de los Tsáchilas, la noche del 24 de octubre. Un grupo armado ingresó a un billar ubicado cerca del terminal terrestre de la capital provincial y abrió fuego en contra de los asistentes.

Como resultado, cinco personas murieron y una resultó herida de gravedad.

La Policía Nacional confirmó que varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y realizaron "detonaciones con arma de fuego".

El personal de Medicina Legal realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras que unidades de primeros auxilios trasladaron al herido a una casa de salud cercana.

Al momento, las unidades especializadas ejecutan investigaciones para aclarar la causa del ataque e identificar a los agresores.

Otro ataque a un billar

No se trata de un hecho aislado. Hace varias semanas se registró un ataque similar en un billar de Santo Domingo que dejó siete muertos, entre ellos, un policía en servicio pasivo.

Medios locales informaron que delincuentes fuertemente armados llegaron hasta un establecimiento que funcionaba como billar y discoteca y arremetieron contra los asistentes. Más tarde, la Policía Nacional confirmó que se trataría de una "represalia contra alias Rasta", líder del sector de la 14 de Febrero.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del sitio, ubicado en la zona rosa de la ciudad. Allí se ve cómo dos jóvenes que se encontraban en los exteriores salen corriendo al notar la llegada del grupo armado. De inmediato, los delincuentes disparan en contra de otras dos personas que estaban en la puerta del establecimiento; por los disparos, ambos fallecieron de contado.

Las cámaras captaron a tres hombres, quienes vestían de negro y utilizaban pasamontañas para evitar ser reconocidos. Uno ingresa y le da instrucciones a otro para que lo siga; este último, con problemas en su arma, entra al establecimiento.

Tras liquidar a su objetivo, los hombres escapan en un vehículo que apareció incinerado pocas horas más tarde.

