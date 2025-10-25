Cinco muertos y un herido deja el ataque armado a un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas

Un nuevo hecho violento se registró en Santo Domingo de los Tsáchilas, la noche del 24 de octubre. Un grupo armado ingresó a un billar ubicado cerca del terminal terrestre de la capital provincial y abrió fuego en contra de los asistentes.

Como resultado, cinco personas murieron y una resultó herida de gravedad.

La Policía Nacional confirmó que varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y realizaron "detonaciones con arma de fuego".

Revise: Sicarios asesinan al chofer de un bus en la vía Montalvo - Babahoyo, en Los Ríos

El personal de Medicina Legal realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras que unidades de primeros auxilios trasladaron al herido a una casa de salud cercana.

Al momento, las unidades especializadas ejecutan investigaciones para aclarar la causa del ataque e identificar a los agresores.