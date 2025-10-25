Seguridad
La Policía investiga posible alianza criminal entre Los Lobos y la banda colombiana Los Pasilleros

Un hombre y mujer de Colombia fueron apresados en el sector de Carcelén Bajo, norte de Quito. En las indagaciones se estableció que ambos recibían protección de Los Lobos. Se presume que planificaban consolidar un eje transnacional de operaciones ilícitas.

   
En sus indagaciones, los investigadores de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), el Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia, establecieron que dos personas de ese vivían en el sector de Carcelén Bajo y recibían protección de la agrupación criminal Los Lobos.

Se trataba de Jaime G. y Andrea M., quienes registraban difusión azul de la Policía Internacional (Interpol). Las autoridades montaron un operativo de control migratorio y los localizaron. En el sistema informático se verificó que ambos poseen boletas de captura en el vecino país. "Son vinculados a varios delitos y estarían relacionados con Grupos criminales de Ecuador", informó la Policía Nacional.

Los policías sospechan que existe una alianza criminal formal, orientada a consolidar un eje transnacional de operaciones ilícitas entre ambos países. Su cooperación incluye intercambio de información, provisión de recursos logísticos, coordinación de actividades de extorsión y lavado de activos.

Se configura un sistema criminal integrado que combina la capacidad táctica del grupo criminal colombiano Los Pasilleros con la infraestructura, influencia territorial y red financiera de Los Lobos.

Proceso de deportación

En la Dinased se informó que en una audiencia se resolvió proceder, de forma inmediata, con la deportación inmediata de los extranjeros. Personal de la Policía Nacional los trasladó a la fronteriza provincia del Carchi para entregarlas a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca.

Así se dio cumplimiento a las órdenes de detención vigentes por el personal de la CTI.

