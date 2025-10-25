La Policía investiga posible alianza criminal entre Los Lobos y la banda colombiana Los Pasilleros

En sus indagaciones, los investigadores de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), el Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia, establecieron que dos personas de ese vivían en el sector de Carcelén Bajo y recibían protección de la agrupación criminal Los Lobos.

Se trataba de Jaime G. y Andrea M., quienes registraban difusión azul de la Policía Internacional (Interpol). Las autoridades montaron un operativo de control migratorio y los localizaron. En el sistema informático se verificó que ambos poseen boletas de captura en el vecino país. "Son vinculados a varios delitos y estarían relacionados con Grupos criminales de Ecuador", informó la Policía Nacional.

Los policías sospechan que existe una alianza criminal formal, orientada a consolidar un eje transnacional de operaciones ilícitas entre ambos países. Su cooperación incluye intercambio de información, provisión de recursos logísticos, coordinación de actividades de extorsión y lavado de activos.

Se configura un sistema criminal integrado que combina la capacidad táctica del grupo criminal colombiano Los Pasilleros con la infraestructura, influencia territorial y red financiera de Los Lobos.

Le puede interesar: Videovigilancia, droga y altares a la Santa Muerte: así operaba la banda capturada en La Roldós, en Quito