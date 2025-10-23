Seguridad
23 oct 2025 , 13:53

Cinco personas fueron detenidas en exteriores del aeropuerto de Guayaquil tras una persecución; tenían ocho fusiles

Los hombres fueron detenidos tras una persecución que culminó en la salida vehicular del aeropuerto de Guayaquil. La alerta se produjo cerca de las 11:00.

   
    Imagen de los exteriores del aeropuerto de Guayaquil, ante la detención de cinco personas.( API/Alejandro Baque )
La Policía Nacional detuvo a cinco personas que se trasladaban en dos vehículos en los exteriores del aeropuerto de Guayaquil, la mañana de este jueves 23 de octubre.

La aprehensión ocurrió tras una persecución, que culminó en la salida vehicular de esta terminal aérea, cerca de las 11:00.

Posteriormente la Policía confirmó que transportaban ocho fusiles en los carros. Por el procedimiento, el aeropuerto de Guayaquil activó protocolos de seguridad que mantuvieron cerradas sus puertas por unos minutos.

Una vez que se verificó que los sospechosos fueron detenidos, se retomaron actividades regulares.

En Guayaquil se decomisaron más de 1 500 armas hasta el mes de septiembre de 2025. En el mismo periodo, se han detenido a 988 personas armadas.

