Cinco personas fueron detenidas en exteriores del aeropuerto de Guayaquil tras una persecución; tenían ocho fusiles

La Policía Nacional detuvo a cinco personas que se trasladaban en dos vehículos en los exteriores del aeropuerto de Guayaquil, la mañana de este jueves 23 de octubre.

La aprehensión ocurrió tras una persecución, que culminó en la salida vehicular de esta terminal aérea, cerca de las 11:00.

Le puede interesar: Un juez dicta prisión preventiva para los seis detenidos por presunta asociación ilícita en la ATM

Posteriormente la Policía confirmó que transportaban ocho fusiles en los carros. Por el procedimiento, el aeropuerto de Guayaquil activó protocolos de seguridad que mantuvieron cerradas sus puertas por unos minutos.

Una vez que se verificó que los sospechosos fueron detenidos, se retomaron actividades regulares.

Lea también: Una adulta mayor fue asesinada en Loja cuando sacaba la basura

En Guayaquil se decomisaron más de 1 500 armas hasta el mes de septiembre de 2025. En el mismo periodo, se han detenido a 988 personas armadas.