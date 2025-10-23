Cinco personas fueron detenidas en exteriores del aeropuerto de Guayaquil tras una persecución; tenían ocho fusiles

<b>La Policía Nacional<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/detenidos-armas-fuego-operativo-erik-prince-guayaquil-DM9079104 target=_blank> detuvo a cinco personas </a>que se trasladaban en dos vehículos </b>en los exteriores del aeropuerto de Guayaquil, la mañana de este jueves 23 de octubre. La aprehensión ocurrió tras una<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/prision-preventiva-detenidos-asociacion-ilicita-atm-KD10317184 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/adulta-mayor-asesinada-loja-sacaba-basura-MD10317748 target=_blank></a></b> <b></b>