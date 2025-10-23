Un juez dicta prisión preventiva para los seis detenidos por presunta asociación ilícita en la ATM

Los seis detenidos por el presunto delito de asociación ilícita, entre ellos tres funcionarios de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, cumplen prisión preventiva.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso que los aprehendidos habrían formado una red para evadir órdenes de detención y encarcelamiento de infractores de tránsito.

Se hablaron de casos en el que los sentenciados se mantenían en los calabozos de la ATM o que eran trasladados a centros de salud tras pagar sumas de dinero.

Para ello, se habría contado con la firma de la coordinadora de patrocinio judicial de la ATM, que fue detenida, como también de la influencia de los dos agentes de tránsito arrestados.

Según el Ministerio del Interior, esta red cometía varios delitos conexos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho, intimidación, evasión de detenidos, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.

El ministro John Reimberg también aseguró que detectaron vínculos entre uno de los detenidos y el grupo delictivo organizado Chone Killers. Sin embargo, esto no fue mencionado en la audiencia por el fiscal, de acuerdo a la transcripción disponible.

Por su parte, la ATM aseguró que las detenciones no son producto de un hallazgo externo, sino de un proceso originado dentro de la propia institución, denunciado ante Fiscalía en mayo pasado.

El coordinador legal del Municipio de Guayaquil, César Poveda, advirtió que la ausencia de pruebas presentadas por el Ministerio del Interior y la insinuación pública de supuestos vínculos con organizaciones criminales sin documentos ni nombres, constituye una actuación incompatible con el debido proceso.