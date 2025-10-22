El gobernador del Guayas asegura que se han reforzado los controles tras la explosión en Guayaquil

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, asegura que desde el martes 14 de octubre, cuando una camioneta explotó afuera de un edificio del norte de Guayaquil, se han tomado acciones para reforzar la seguridad en la ciudad y en toda la provincia.

Este miércoles 22 de octubre se reunió el Comité Provincial de Seguridad para definir nuevas estrategias que permitan enfrentar amenazas o actos terroristas como los ocurridos en Guayaquil y en Churute.

Plaza recordó que, tras el estallido del coche bomba, Guayaquil se encontraba en alerta máxima y explicó que esa medida se tradujo en operativos concretos. "Estamos haciendo controles en todos los puentes y lugares críticos de la provincia del Guayas", afirmó el gobernador en declaraciones a Ecuavisa.

No obstante, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, señaló que en las carreteras provinciales no ha percibido mayores cambios en los controles.

La reunión del Comité se desarrolló en la Gobernación, en el centro del Puerto Principal, y se extendió por más de tres horas. Al finalizar, autoridades anunciaron que se incrementarán los operativos, se fortalecerá el acercamiento con la ciudadanía mediante el uso de códigos QR para recopilar información y se mejorará la coordinación entre instituciones, poniendo como ejemplo a Segura EP y al ECU-911.

Durante el encuentro, se solicitó a la Prefectura la instalación de más cámaras de seguridad en los puentes de la provincia, aunque Aguiñaga advirtió que la falta de fondos limita esa posibilidad.

Por ahora, la Policía Nacional investiga las numerosas alertas falsas de explosivos registradas en los últimos siete días. Francisco Zumárraga, jefe policial en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), informó que pidió un reporte detallado sobre la procedencia de esas llamadas.

También se aclaró que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad durante estas alertas no se harán públicas para mantener en reserva las investigaciones.