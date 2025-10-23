Militares hallan fusiles y pistolas enterradas en un pabellón desocupado en la Penitenciaría del Litoral

La Armada del Ecuador comunicó que encontraron el martes 21 de octubre cinco fusiles y cuatro pistolas enterradas en un pabellón desocupado de la Penitenciaría del Litoral.

Asimismo, se hallaron cinco cuchillos y 2 677 municiones de diferentes calibres en esa zona de la cárcel con más presos del Ecuador, pues alberga más de siete mil reclusos.

"El material incautado será puesto a ordenes de las autoridades competentes, para su proceso de judicialización, registro y posterior destrucción", detallaron las Fuerzas Armadas en redes sociales.

En otro operativo, el Ejército halló una pistola, una alimentadora, 49 municiones, cinco dispositivos móviles y tres cuchillos en la cárcel Regional, también ubicado en el complejo carcelario de Guayaquil.

La fachada de ese centro fue atacada el pasado 26 de septiembre con un auto, que fue robado en Quito, detonado con explosivos en su interior. Tramos de la pared frontal, los ventanales de la garita y las puertas quedaron con deterioros por ese ataque.

En lo que va del 2025, más de 50 armas, especialmente pistolas, se han hallado en cárceles de Ecuador.