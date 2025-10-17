Militares decomisan armas, droga, celulares y más en nueve cárceles de Ecuador

Los controles en las cárceles del país continúan. En un día, las Fuerzas Armadas han intervenido en nueve reclusorios en Los Ríos, Bolívar, Sucumbíos, Santo Domingo, Tulcán, Cotopaxi, Morona Santiago, Chimborazo y Esmeraldas.
Los uniformados ingresaron a las celdas para requisas en las que se han encontrado desde celulares hasta imágenes de la Santa Muerte. La más reciente intervención fue en Chimborazo y Bolívar.
De acuerdo a la cuenta de X del Ejército, se detectaron armas blancas, celulares, cargadores y otros dispositivos electrónicos como audífonos inalámbricos.
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒂́𝒓𝒄𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒎𝒃𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐 𝒚 𝑩𝒐𝒍𝒊́𝒗𝒂𝒓Efectivos militares ejecutaron una operación militar con el objetivo de fortalecer el control y la seguridad en los Centros de Privación de Libertad de Guaranda,... pic.twitter.com/CZOdLOW7K9— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU)

En Sucumbíos, los soldados hallaron más teléfonos, pipas artesanales y cables, extensiones y cargadores de celular. Mientras que en Santo Domingo, fueron 29 equipos y 37 sobres con droga lo incautado por las autoridades. Además de una balanza y 10 cajas de cigarrillos.
En la provincia de Los Ríos, para hallar los objetos prohibidos, los uniformados desmontaron estructuras en la pared como modulares. Eso permitió incautar más de 20 celulares.
Fue en la cárcel de varones de Tulcán, donde se encontró la estatuilla de la Santa Muerte. Además de otros objetos prohibidos como un bastón de la muerte y ocho armas cortopunzantes y hasta un reloj.
