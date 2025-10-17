Militares decomisan armas, droga, celulares y más en nueve cárceles de Ecuador

Los controles en las cárceles del país continúan. En un día, las Fuerzas Armadas han intervenido en nueve reclusorios en Los Ríos, Bolívar, Sucumbíos, Santo Domingo, Tulcán, Cotopaxi, Morona Santiago, Chimborazo y Esmeraldas.

Los uniformados ingresaron a las celdas para requisas en las que se han encontrado desde celulares hasta imágenes de la Santa Muerte. La más reciente intervención fue en Chimborazo y Bolívar.

De acuerdo a la cuenta de X del Ejército, se detectaron armas blancas, celulares, cargadores y otros dispositivos electrónicos como audífonos inalámbricos.