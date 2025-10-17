Seguridad
Militares decomisan armas, droga, celulares y más en nueve cárceles de Ecuador

Los uniformados ejecutaron operativos de control en los reclusorios. Hallaron hasta imágenes de la Santa Muerte.

   
    Militares realizaron controles en al menos nueve cárceles del país en menos de un día. ( Ejército ecuatoriano )
Los controles en las cárceles del país continúan. En un día, las Fuerzas Armadas han intervenido en nueve reclusorios en Los Ríos, Bolívar, Sucumbíos, Santo Domingo, Tulcán, Cotopaxi, Morona Santiago, Chimborazo y Esmeraldas.

Los uniformados ingresaron a las celdas para requisas en las que se han encontrado desde celulares hasta imágenes de la Santa Muerte. La más reciente intervención fue en Chimborazo y Bolívar.

De acuerdo a la cuenta de X del Ejército, se detectaron armas blancas, celulares, cargadores y otros dispositivos electrónicos como audífonos inalámbricos.

En Sucumbíos, los soldados hallaron más teléfonos, pipas artesanales y cables, extensiones y cargadores de celular. Mientras que en Santo Domingo, fueron 29 equipos y 37 sobres con droga lo incautado por las autoridades. Además de una balanza y 10 cajas de cigarrillos.

En la provincia de Los Ríos, para hallar los objetos prohibidos, los uniformados desmontaron estructuras en la pared como modulares. Eso permitió incautar más de 20 celulares.

Fue en la cárcel de varones de Tulcán, donde se encontró la estatuilla de la Santa Muerte. Además de otros objetos prohibidos como un bastón de la muerte y ocho armas cortopunzantes y hasta un reloj.

