23 oct 2025 , 09:38

Una adulta mayor fue asesinada en Loja cuando sacaba la basura

La mujer de 67 años fue atacada a balazos por un hombre que se trasladaba en moto con un cómplice. Su cuerpo quedó en la calle, afuera de su casa.

   
    Imagen de equipos de Medicina Legal y Criminalística recogiendo indicios balísticos tras muerte violenta en Loja.( Cortesía )
Una mujer de 67 años fue asesinada en los exteriores de su vivienda en la ciudad de Loja, la mañana de este jueves 23 de octubre.

El crimen ocurrió a las 07:46, en la calle Cañarez entre Oñas y avenida de los Paltas, cuando la adulta mayor sacaba la basura.

Un hombre que se movilizaba en moto con un cómplice llegó al sitio y propinó varios disparos a la víctima, quien falleció súbitamente.

De acuerdo a información recopilada por la Policía Nacional, la mujer había regresado a Ecuador tras jubilarse en España y que había prestado dinero.

Sin embargo, los familiares señalaron que ellos no sabían quienes eran los prestatarios. Ratificaron que la fallecida no poseía antecedentes ni indicios de pertenecer a un grupo criminal.

Loja acumula 21 muertes violentas en lo que va del 2025.

