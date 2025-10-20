¿Qué condena podría recibir la mujer capturada por el asesinato y descuartizamiento de su madre en Guayaquil?

Andreína Geomara L. S., detenida por el asesinato y el descuartizamiento de su mamá en Guayaquil, admitió en su versión preliminar haber causado la muerte de su progenitora, llamada Martha Solís. Actualmente, la sospechosa cumple prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Guayaquil desde el viernes 17 de octubre. Allí fue trasladada un día después de ser capturada en su vivienda, ubicada en Sauces 9, donde estaban las partes del cuerpo de su madre en una lavadora y en un tacho plástico. Le puede interesar: La Policía justifica el uso de la fuerza en detención de presunto manifestante violento La Fiscalía General explicó que la mujer enfrenta un proceso penal de asesinato, cuya investigación tiene en cuenta cuatro circunstancias:

La persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano

Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación

Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos

Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima

Según detalla el parte policial, la aprehendida manifestó con total frialdad que mató mediante asfixia a su mamá y que compró herramientas e implementos para desmembrar el cadáver y deshacerse del mismo. Agregó que el domingo 5 de octubre pidió una carrera de taxi en una aplicación con la intención de hacerse pasar por la mamá y dejar abandonados en el interior del mismo un par de zapatos que eran de la mamá con el fin de desorientar la investigación. Además, se subió en el segundo taxi con dirección hacia el Hospital del Guasmo llevando consigo el teléfono celular de la mamá. El caso inició como una investigación por desaparición tras una denuncia de un hijo y el exesposo de Solís.

Posible sentencia

El delito de asesinato, tras las reformas penales realizadas por la consulta popular de 2024, se castiga con penas de 26 a 30 años de cárcel. Sin embargo, al existir agravantes, como cometer esta infracción con ensañamiento, la pena podría aumentar en un tercio, es decir, podrían dictarse hasta 40 años de cárcel. Ese fue el caso de un hombre que fue sentenciado por asesinar a su madre en Alangasí, parroquia rural de Quito, en septiembre de 2024. En el hogar de Andreína Geomara, los uniformados también encontraron ocho cuchillos metálicos y eléctricos de distintos tamaños, una amoladora, un machete, una balanza electrónica, 22.7 gramos de cocaína, una computadora y un teléfono celular.