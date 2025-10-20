¿Qué condena podría recibir la mujer capturada por el asesinato y descuartizamiento de su madre en Guayaquil?

Andreína Geomara L. S., <b>detenida por <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-abogada-descuartizada-casa-hija-sauces-OL10289043 target=_blank>el asesinato y el descuartizamiento de su mamá</a> en Guayaquil</b>, admitió en su versión preliminar haber causado la muerte de su progenitora, llamada Martha Solís. Actua<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-detenido-quito-violencia-policia-HK10298791 target=_blank></a></b> <b></b>