La Policía justifica el uso de la fuerza en detención de presunto manifestante violento

La Policía Nacional detuvo este domingo 19 de octubre a un hombre señalado como el presunto responsable de lanzar una bomba molotov contra agentes durante los enfrentamientos registrados en la mañana en la zona de San Miguel del Común, en el norte de Quito.

Según un comunicado oficial, uniformados del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) identificaron al sospechoso y lo persiguieron hasta una vivienda ubicada en el sector Santa Anita, de la parroquia Calderón, donde se habría refugiado para evitar su captura.

La detención fue registrada en video por una mujer que sería hermana del aprehendido. En las imágenes se observa a tres uniformados ingresando a la vivienda, reduciendo al sospechoso —que no portaba armas visibles— y golpeándolo mientras lo sacan del domicilio. El video muestra que las agresiones continuaron fuera del inmueble.

El material se ha difundido ampliamente en redes sociales y organizaciones de derechos humanos, así como varios asambleístas, denunciaron abuso policial.