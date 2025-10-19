Seguridad
19 oct 2025 , 18:09

La Policía justifica el uso de la fuerza en detención de presunto manifestante violento

El hombre habría lanzado una bomba molotov contra la fuerza pública este domingo 19 de octubre.

   
  • La Policía justifica el uso de la fuerza en detención de presunto manifestante violento
    La detención fue registrada en video por una mujer que sería hermana del aprehendido.( Captura de video )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La Policía Nacional detuvo este domingo 19 de octubre a un hombre señalado como el presunto responsable de lanzar una bomba molotov contra agentes durante los enfrentamientos registrados en la mañana en la zona de San Miguel del Común, en el norte de Quito.

Según un comunicado oficial, uniformados del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) identificaron al sospechoso y lo persiguieron hasta una vivienda ubicada en el sector Santa Anita, de la parroquia Calderón, donde se habría refugiado para evitar su captura.

Lea también: San Miguel del Común, en Quito, fue escenario de nuevas protestas contra el Gobierno este 19 de octubre

La detención fue registrada en video por una mujer que sería hermana del aprehendido. En las imágenes se observa a tres uniformados ingresando a la vivienda, reduciendo al sospechoso —que no portaba armas visibles— y golpeándolo mientras lo sacan del domicilio. El video muestra que las agresiones continuaron fuera del inmueble.

El material se ha difundido ampliamente en redes sociales y organizaciones de derechos humanos, así como varios asambleístas, denunciaron abuso policial.

En respuesta, la Policía Nacional señaló que se hizo uso legítimo de la fuerza, y que el detenido, identificado como Leonardo A., de 30 años, fue puesto a órdenes de la autoridad competente. La institución difundió además fotografías de una camiseta y un guante que coincidirían con los que portaba el agresor al momento del ataque.

Los incidentes ocurrieron durante la mañana, cuando un grupo de manifestantes bloqueó la vía Panamericana Norte, a la altura de San Miguel del Común, una carretera estratégica que conecta Quito con Tababela, Mejía, Imbabura y Carchi.

Revise además: La Fuerza Pública dividida entre el turismo, el paro y la violencia en Ecuador

La presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas derivó en enfrentamientos, pero hacia el mediodía la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que la vía fue despejada y reabierta al tránsito vehicular.

San Miguel del Común ha sido uno de los puntos más conflictivos durante los 27 días de protestas contra el Ejecutivo. Entre el 8 y 9 de octubre, esta zona ya había sido escenario de violentos choques entre manifestantes y la fuerza pública.

Temas
bomba molotov
Quito
Tababela
Noticias
Recomendadas