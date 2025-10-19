La Policía justifica el uso de la fuerza en detención de presunto manifestante violento

La <b>Policía Nacional</b> detuvo este domingo 19 de octubre a un hombre señalado como el <b>presunto responsable de lanzar una bomba molotov</b> contra agentes durante los enfrentamientos registrados en la mañana<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/fuertes-enfrentamientos-san-miguel-del-comun-norte-quito-IF10260989 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/protestas-san-miguel-del-comun-quito-CK10297757 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>