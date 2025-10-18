Guayaquil intenta recuperar su ritmo tras el atentado con coche bomba

Cuatro días después del atentado con coche bomba en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/amenaza-explosivo-mall-norte-guayaquil-IK10294297 target=_blank>Guayaquil</a></b>, el movimiento comercial y nocturno de la zona afectada comienza a reactivarse, aunque bajo una fuerte presencia policial y privada. Un<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/el-dia-despues-del-atentado-asi-quedaron-los-edificios-guayaquil-EL10282035 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/mall-del-sol-explosion-guayaquil-EL10283744 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/actividad-nocturna-guayaquil-discotecas-HM7349933 target=_blank></a></b> <b></b>